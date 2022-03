No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Frente Amplio continúa reclamando a Guido Manini Ríos la presentación de los documentos que acrediten que ni él ni su familia política explotan campos del Instituto Nacional de Colonización en régimen de colonos. El líder de Cabildo Abierto ya anunció que presentará estos documentos, aunque aclaró que lo hará “a su debido tiempo y cuando mi agenda me lo permita”. “Soy un hombre muy ocupado y tengo muchas cosas que resolver. Por ejemplo, tengo pendiente desde hace casi dos años una comparecencia al juzgado por el caso de las confesiones de José Gavazzo en un Tribunal de Honor. Ni bien termine con eso, muestro los documentos que tengo del campo de mi familia. Es más, lo voy a hacer a la salida misma del juzgado, para que no digan que estoy dilatando la instancia”.

Consultado sobre cuándo planea presentarse en el juzgado, Manini Ríos dijo no estar en condiciones de dar una fecha. “El tema es que para ir al juzgado necesitaría unos documentos probatorios de que yo avisé a mis superiores de las confesiones de Gavazzo, y yo tengo esos documentos, pero no me acuerdo dónde. La verdad es que soy muy desordenado con todo esto de los documentos. Por eso siempre termino demorando mucho”.

La frase: “La única colonización que me preocupa hoy en día es la de los venezolanos y dominicanos que se están quedando con Uruguay”. Guido Manini Ríos.