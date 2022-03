No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El caso del campo que el suegro de Guido Manini Ríos compró al Instituto Nacional de Colonización en 1981 sigue siendo debatido por oficialistas y opositores, sin que se avizore una definición clara sobre el tema. De todas maneras, el líder de Cabildo Abierto sugirió lo que, a su entender, sería “la solución definitiva a este problema”. “Yo siempre he dicho que Uruguay es un país muy centralista y que es necesario descentralizarlo. Pues bien, mudemos la capital a Artigas. Sería un gran primer paso para que el interior deje de ser el patio trasero de Montevideo. Y obviamente que en ese caso yo sí podría residir en mi estancia. Ahora no puedo porque estoy obligado a trasladarme a la capital por mi trabajo”.

Con respecto al otro requisito que deben cumplir los colonos (trabajar en el campo que se les asignó), Manini Ríos reconoció que está un poco “fuera de forma” para las labores agrarias, pero de todas maneras opinó que “alguna cosita para ayudar a los cinco amigos míos que invité a vivir en mi establecimiento y que lo trabajan en forma honoraria puedo hacer”.

La frase: “Honestamente, siempre creí que el muchacho este me iba a traer problemas. Se lo dije a Irene, pero no me hizo caso”. Roque Moreira, suegro de Guido Manini Ríos.