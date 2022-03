No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A pesar de la buena votación a nivel nacional, el Sí ganó sólo en tres departamentos: Canelones, Montevideo y Paysandú. En el resto de los departamentos se impuso el No, aunque con diferentes márgenes. En Salto fue por menos de 4% y en Rivera por casi 50%. Este último dato está en línea con el resultado de una encuesta realizada en ese departamento hace dos meses, según la cual la mayoría de los riverenses creen que los militantes del Frente Amplio (FA) son una leyenda urbana. El informe que acompañó esa encuesta indicaba que “la mayoría de los habitantes del departamento nunca vieron un dirigente del Frente y creen que se trata de un invento. Además, como la imagen que se tiene de la izquierda es bastante mala, la figura del militante frentista termina asociada con la del chupacabras y la de las luces malas”.

Entre las personas que aceptan la existencia de militantes del FA hay dos grupos: algunos no sólo creen que existen sino que además vieron alguno, mientras que otros jamás vieron uno, por lo que consideran que es un fenómeno de otros departamentos. “La gente es muy bruta: cree que porque no hay en Rivera no hay en ningún lado”, declaró uno de los entrevistados para el estudio.

La cobertura: la televisión de Rivera mostró imágenes de militantes del FA con música de Los archivos X y mucha gente creyó que eran imágenes trucadas.