El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que convocó a todos sus ministros a esperar los resultados del referéndum contra la LUC del próximo domingo en la Torre Ejecutiva. A nivel extraoficial varios ministros reconocieron que están buscando alguna excusa que les permita faltar a la cita. “Es claro que si perdemos el referéndum van a tener que rodar algunas cabezas. Esto es una forma de decir, obviamente. No se va a decapitar a nadie. Lo que se va a hacer es arrojarlo desde el último piso del edificio. Así que bueno, si yo pudiera enfermarme o estar de duelo por la muerte de alguna tía abuela, sería genial. Ojalá que la suerte me sonría”, confesó un integrante del gabinete de Lacalle Pou.

Otro ministro reconoció estar deseando “fervientemente” caer enfermo en los próximos días para no tener que ir a ver los resultados a la Torre Ejecutiva. “A mí me mandaron hacer campaña por el No y creo que cumplí, pero bueno, esto es política y se sabe que los ministros muchas veces somos fusibles. Si perdemos, obviamente no va a quedar muy claro por culpa de quién fue, o sea que le puede tocar a cualquiera terminar en el piso de la plaza Independencia”.

El dato: un ministro del Interior arrojado desde la Torre Ejecutiva demora en caer lo mismo que uno de Trabajo.