Por primera vez en lo que va del siglo el estadio Artigas de Paysandú albergará un partido de Primera División. Es que Rentistas decidió fijar ese escenario para recibir a Peñarol. La decisión causó molestias en la dirigencia mirasol. “A nosotros nos gusta ganar o perder por las diferencias que hay dentro de la cancha, no afuera. Por eso nos parece de cuarta que Rentistas nos quiera llevar al calor sofocante de Paysandú. Esas cosas no se hacen. Porque de última lo que están haciendo es poner en riesgo la salud de los futbolistas, que van a tener que jugar en condiciones climáticas extremas a las que los montevideanos no están acostumbrados”.

En la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales consideran que la decisión de habilitar el estadio sanducero para un partido de la Primera División puede sentar un “mal precedente”. “Quizás el calor de Paysandú no es tan grave, porque ya no estamos en verano. Pero ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre llevar a los cuadros a jugar en la altura de Minas? Jugar ahí es inhumano. El jugador se marea, le duele la cabeza y le cuesta respirar. Está bien que cada dirigencia quiera sacar ventaja para su club, pero no se puede jugar con la salud de los deportistas”.

El viaje: Peñarol parte hoy de mañana hacia Paysandú para comenzar un proceso de aclimatación.