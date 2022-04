No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La conclusión del estado de emergencia sanitaria, decretada la semana pasada por Luis Lacalle Pou, ha suscitado las más positivas reacciones en rubros como servicios y centros deportivos, entre otros. Pero no todo fue color de rosas: la Asociación de Feos de Cara (AFC) ha expresado su “rechazo” a la medida y exigido que se mantenga la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares cerrados.

“Mirá lo que es esta caripela, hermano; el covid fue lo mejor que me pasó en la vida, viejo; por primera vez me animé a subir una selfi en Instagram y todo. ¿Cómo nos van a hacer esto?”, sentenció, desasosegado, Carlos Segundo, portavoz del gremio y verificado adefesio humano. El antiestético también contó que se prepara “una marcha de bagres” frente a la Torre Ejecutiva y advirtió al jefe de Estado uruguayo que “se las va a ver bien feas” si no da marcha atrás en su iniciativa.

Según fuentes cercanas, el Poder Ejecutivo estudia destinar parte del Fondo Coronavirus al pago de una “ronda” de cirugía estética a los miembros del colectivo. “La verdad es que la Administración podría dar una mano a estos bagayos... andamos estudiando la chance de traer un contingente de cirujanos plásticos yanquis, de California, al estilo de los médicos cubanos para los ojos”, detalló un alto jerarca consultado por El Cascote News.