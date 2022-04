Ante las constantes y significativas subas de los precios de los hidrocarburos, los orientales, apelando al ingenio y la garra –como siempre–, han encontrado nuevas formas de “revolverse”. Tal es el caso de Juan Carlos Nemo, uno de los miles de uruguayos que han decidido adentrarse en el Metaverso para revivir la experiencia de llenar el tanque del auto, aunque sea en el mundo de realidad virtual creado por Mark Zuckerberg.

“Un día le dije a mi señora la Mabel: ‘Vieja, ya no aguanto más, me voy a comprar las gafas esas de realidad virtual del colorado de Facebook; yo al tanque lo voy a llenar de alguna manera’; entonces agarré, prendí la laptop y compré un equipo de esos”, relató Nemo, visiblemente afectado, a El Cascote News.

“Un par de días después ya lo tenía en casa; me encajé los lentes, agarré bien firme los controles, me subí al Metaverso y enseguida arranqué pa una estación. Encima, ¡me di el lujo de echar Premium! Fue una cosa de locos, las lágrimas de emoción se me caían por las mejillas, casi cago el casco, jajaja, Mabel me quería matar... pero fue hermoso”, concluyó Juan Carlos.