La propuesta de dirigentes cabildantes para designar como director del INAU en Salto al exmilitar Hugo Núñez da Rosa, procesado por el homicidio culposo de un recluta durante un entrenamiento, generó polémica durante el fin de semana, aunque ayer el tema ya no aparecía en los medios de comunicación. “Honestamente pensé que este escandalete iba a tener mayores repercusiones. Me siento un poco decepcionado. A lo mejor no estamos haciendo bien las cosas”, opinó un dirigente de Cabildo Abierto (CA). En la interna del partido son varios quienes creen que la producción en serie de hechos escandalosos está haciendo que disminuya la calidad de estos. “Si producimos escándalos como chorizos, no podemos dedicarle a cada uno de ellos el cuidado necesario. A lo mejor llegó el momento de empezar a pensar en una producción más artesanal, apostando al escándalo de autor. Obviamente el volumen va a ser más bajo, pero la verdad es que yo no me metí acá para armar quilombos que duren un par de días. Esa cosa tan efímera no alimenta el alma”, sentenció el dirigente de CA.

El cuidado en los ingredientes: “Los militares te generan muchos escándalos, pero son todos medio parecidos. Deberíamos incluir más civiles, que aportan otros registros”. Jefe de diseño de hechos escandalosos de CA.