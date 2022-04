No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La inflación es un mal de carácter mundial: afecta tanto a países desarrollados como a aquellos del tercer mundo. Los conflictos bélicos escalan y generan una presión inflacionaria sobre el precio de las commodities (mirá la frase que escribí en un diario, mamá, ¡mirá! Y además salió impresa, ¡mirá!). Uruguay no es ajeno a esta realidad. Para combatirla, el Banco Central del Uruguay (BCU) ya prepara medidas.

“El otro día, habíamos quedado en juntarnos, de tarde... pero había buenos partidos de Champions League y ta, lo dejamos para hoy; nos vamos a pegar una tomadita de medidas que agarrate, ¿eh? Jaaaaamiiiiiiigo, donde te descuides, nos pegamos flor de tomada de medidas; no, no; no sabés lo que va a ser, planchada como el pelo del Loco Abreu va a quedar la inflación, ¿eh?”, contó un allegado al directorio del órgano rector de la política monetaria.

Consultada sobre los detalles de las iniciativas en cuestión, otra fuente confió a El Cascote News: “Mirá, la verdad es que andamos medio flojos de ideas... no se nos ocurre nada, como al que escribió esta nota, pero en una de esas, imprimimos más billetes, los repartimos y listo... así, cuando suban los precios el pueblo tendrá con qué pagar: ¡cierra por todos lados!”.