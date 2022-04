No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Mundial está a la vuelta de la esquina. La esquina de setiembre y octubre, ¿viste? Pasás esa esquina y se viene el Mundial, ¡Catar 2022! Por esta razón, el tema está arriba de la mesa. O sea: si estás cenando, levantás los platos y ahí está el tema Mundial Catar 2022: arriba de la mesa.

Cuestión que el país árabe no sale del ojo de la tormenta. Parece que a los muchachos no les queda un derecho humano por violar y no cumplen una norma laboral ni confundidos. Muchas voces sostienen que en la construcción de los estadios para la máxima justa del balompié a lo largo y ancho del orbe a estos quías se les murieron miles de obreros.

Mihail Al Capone, jeque de la nación petrolera (estoy quedándome sin sinónimos de Catar) y miembro de la comisión de sedes, respondió a las críticas: “Gente muere todo el tiempo, el fúbol no muere nunca; aguante el fúbol, fúbol, el fúbol, aguante, ¡hermano! ¿Por qué no te preocupás por los muertos, no sé, los muertos de risa, los muertos de plena? ¿Me venís a investigar a mí? Aguante el fúboooooooool”.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado todavía no se ha expresado al respecto.