Todo el mundo sabe que cuando estás enamorado, cuando escuchás The Cure o cuando es viernes, la vida es color de rosas. Imaginate si pintan las tres juntas. ¡Una locura de goce! El tema es: ¿alguien se preguntó qué pasa al revés? ¿Qué pasa si justo escuchás “Friday I’m in Love” un lunes de mañana después de que te dejó tu novia?

Bueno, Sven-Göran Pérez Pérez no tuvo que preguntárselo: lo vivió. A este uruguayo radicado en Malmö, Anni-Frid Rodríguez Peña, argentina y su pareja, lo peló como un ajo; “Encima era lunes... Arranqué pa’l laburo, me encajé los auriculares y justo sonó ese tema; me volví loco”, explicó Pérez Pérez. “Ahí fue que me mandé a las oficinas de Spotify, que quedan acá nomás, en Estocolmo”, agregó.

De acuerdo con la versión de la Policía local, Sven-Göran estuvo a punto de incendiar la sede de la compañía: “Los agentes de seguridad lo agarraron de pedo”, rezó el parte. “Me vuelvo al Ares, esto no se aguanta más”, habría declarado el pirómano (y quizás cornudo) a los oficiales.