Corea del Sur, Portugal y Ghana serán los rivales celestes del Mundial de Catar que comienza en noviembre. Luego del sorteo del viernes, el mediocampista Lucas Torreira comenzó a seguir por todos lados a la estrella lusa Cristiano Ronaldo. El capitán de los portugueses ya reconoció que no está feliz con la situación. “El sábado salí de la bañera y estaba Torreira en el baño. Cuando me subí a mi coche para ir a entrenar, estaba Torreira en el asiento de atrás. De tarde fui a filmar una publicidad de Fly Emirates y se apareció en el portaequipajes del avión. Si quiere seguirme a todos lados en la cancha lo entiendo, son las reglas del juego. Pero no sé por qué se le ocurrió empezar ahora, a siete meses del Mundial”, declaró CR7 en una entrevista.

En 2018, cuando Uruguay eliminó a Portugal en los octavos de final del Mundial de Rusia, Torreira fue determinante al momento de anular a Cristiano Ronaldo. El técnico celeste Diego Alonso adelantó que seguramente cumpla esta misma función en el partido con Portugal el lunes 28 de noviembre. “Cristiano Ronaldo es un jugador muy rápido y con mucho cambio de ritmo. Para marcarlo uno no puede esperar a que toque la pelota. Hay que anticiparse, y esto es lo que está haciendo Lucas”.

Las quejas: “Torreira afea mi entorno. Un metrosexual como yo no puede estar rodeado de personas con tan poco sex appeal”. CR7.