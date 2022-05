A pesar de que las autoridades afirman que no hay faltante de medicamentos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), siguen apareciendo denuncias que indicarían lo contrario. Desde el organismo aseguran que no hay “escasez de medicamentos”, sino que el problema va por otro lado. “Acá lo que hay es un problema de gestión muy grande. No es que haya pocos medicamentos. Los que hay se gestionan mal, fundamentalmente en los hogares de los usuarios”, declaró Leonardo Cipriani. El presidente de ASSE narró que durante los dos años que lleva al frente del organismo ha visto “innumerables casos en los que hay desidia y poco apego de los pacientes a la hora de tomarlos. Estos pacientes no sólo están desperdiciando recursos valiosos del Estado, sino que también, y quizás esto sea lo más grave, están decepcionando al presidente de la República”.

Desde ASSE no descartan la posibilidad de organizar auditorías en los hogares de los pacientes para determinar “si se está haciendo un mal uso de los medicamentos que pagan todos los uruguayos”. “No queremos llegar a tanto, pero si la gestión de los medicamentos por parte de los usuarios no mejora, no nos queda otra opción”, advirtió Cipriani.