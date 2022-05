Nancy Crampton Brophy, quién había escrito y publicado un texto llamado “Cómo matar a tu marido”, saltó a las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo cuando fue condenada por asesinar a su marido. Tras ser sentenciada, Crampton anunció que utilizará su tiempo en prisión para escribir una novela. “Se trata de un proyecto al que le tengo mucha confianza, que se llama “Cómo escapar de la cárcel”. Espero que se pueda publicar lo más rápido posible y que luego de eso las cosas sigan su curso en forma natural”. La escritora aclaró, de todos modos, que antes de comenzar a trabajar en este proyecto planea terminar un libro de cuentos que está escribiendo desde el día en que fue arrestada. “Ya terminé tres cuentos, que son ‘Cómo conseguir cigarrillos’, ‘Cómo dormir en un colchón duro’ y ‘Cómo hacer las necesidades frente a varias desconocidas’. Pero estoy segura de que mi estadía en la cárcel va a ser una importante fuente de inspiración para nuevas historias. No me gusta la idea de estar en prisión, pero, ya que estoy ahí, voy a aprovechar el tiempo para trabajar y forjarme mi propio futuro, como siempre he hecho”.

El legado: familiares de Daniel Brophy, el marido asesinado, contaron que entre sus papeles encontraron un texto llamado “Cómo sobrevivir a tu esposa”, que “desgraciadamente estaba inconcluso”.