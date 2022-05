Como ocurre todos los años por estas fechas, los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a ser escenario de debates sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar. Según explicó un experto en comunicación, “alrededor del 20 de mayo las discusiones sobre el llamado ‘pasado reciente’ se intensifican. Lo que se incrementa más notablemente es la reiteración de frases como ‘yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los militares, pero...’, ‘yo no justifico la dictadura’ o ‘nada justifica la tortura, aunque por otro lado...’. Esto se repite año a año, pero cada vez con más fuerza”.

El experto agregó que las frases que relativizan el accionar de los represores “varían según la franja etaria del panelista o el usuario de redes sociales”. “En las personas mayores de 60 años es muy común comenzar las reflexiones con la frase ‘yo me opuse a los militares’ o ‘yo me arriesgué luchando contra la dictadura’”. Las frases también varían de acuerdo a la orientación política de quienes las dicen. “Los wilsonistas parecen ser los que están más orgullosos de haberse opuesto a los militares para luego hacer un giro en su posición de 179 o 178 grados. En el caso de los colorados, lo que aparece con más frecuencia es la ambigüedad y los abordajes tangenciales que no entran en muchos detalles, como por ejemplo ‘era una situación política muy compleja’”.