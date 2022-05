El semanario Búsqueda divulgó ayer que los diputados solicitaron un promedio de 45 días de licencia durante los últimos dos años. Uno de los casos que más llama la atención es el de Germán Cardoso, del Partido Colorado, quien se ausentó 12 días en seis meses. Consultado al respecto, el exministro de Turismo explicó que “no quería perder del todo el contacto con el mundo de los viajes, la recreación y el descanso. El turismo es un tema con el que yo voy a estar siempre involucrado. Además, no descarto la posibilidad de que cuando termine este embate de acusaciones falsas en mi contra y mi nombre quede limpio, me vuelvan a dar el ministerio”.

La bancada del Partido Colorado es la que más días de licencia solicitó y también la que más veces esgrimió “motivos personales”. En el caso de las licencias por enfermedad, la bancada que solicitó más días en promedio es la del Frente Amplio. Un diputado de la fuerza política explicó: “La verdad es que en estos dos años nos enfermamos bastante. No es para menos, porque no nos está yendo del todo bien en este asunto de ser oposición. A mí lo que me extraña es que no nos enfermemos más”.