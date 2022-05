No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El decreto del Poder Ejecutivo que flexibiliza la normativa para la caza deportiva de especies exóticas generó críticas desde sectores políticos, tanto oficialistas como opositores, y también desde organizaciones de la sociedad civil. Pero además produjo una baja de la aprobación de la gestión presidencial entre los ciervos axis, los jabalíes y las liebres europeas.

Según una encuesta divulgada ayer, desde la firma del decreto, la aprobación de Luis Lacalle Pou bajó de 57% a 2%. Los autores del estudio explicaron que estos animales “se quejan porque les prometieron un país más libre, pero en ese terreno no sólo no avanzaron, sino que retrocedieron”. Un ciervo axis entrevistado por un informativo televisivo se manifestó en este mismo sentido: “Nos dicen que el norte de este gobierno es la libertad, pero nosotros no nos sentimos más libres. De hecho, estamos empezando a sospechar que cuando hablan de libertad se refieren a la libertad de los cazadores y de los empresarios que organizan expediciones de caza para turistas extranjeros”.