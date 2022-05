La interna de Cabildo Abierto (CA) se ha visto agitada en estas semanas por la conformación de una corriente encabezada por Irene Moreira. En este contexto, se filtraron unos audios en los que la diputada cabildante Elsa Capillera se queja de que Guido Manini Ríos “le da cargos a gente que no sabés de dónde viene”. En respuesta a estas declaraciones, el senador y líder cabildante explicó que “son exagentes encubiertos, a los cuales la señora Capillera obviamente no conoce precisamente porque trabajaron toda la vida encubiertos. Pero yo le puedo asegurar a ella y a todo el mundo que estos oficiales de inteligencia prestaron un enorme servicio a la patria cuando fueron llamados a actuar. Su aporte no fue visible, pero la labor de inteligencia que realizaron le permitió al país evitarse muchos problemas”.

Manini Ríos descartó que las palabras de la diputada cabildante puedan generar algún tipo de tensión con el resto del partido. “En Cabildo los civiles tienen tanto derecho de expresarse como los militares, simplemente no pueden tomar decisiones porque no tienen la instrucción ni la disciplina necesarias, pero hablar es algo que pueden hacer”.