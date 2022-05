Es frecuente que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, reciba abundantes insultos en Twitter, tanto de hinchas de Nacional como de su propio club. Pero en las últimas horas llamó la atención que algunos de los tuits insultantes recibieron un “me gusta” del fiscal de flagrancia, Fernando Romano. El funcionario aclaró que se trató de un error, que atribuyó a su impericia a la hora de manejar celulares. “Tengo determinada edad”, declaró. De todas maneras, consideró que su actitud “no puede quedar impune”, por lo que se prohibió el ingreso a los partidos de Peñarol durante los próximos seis meses. “A lo mejor un ‘me gusta’ en un tuit con insultos parece poca cosa, pero si permitimos que los energúmenos que hacen estas cosas no sean castigados, después no paran”. Para Romano, el hecho de que sus “me gusta” no hayan sido intencionales sino fruto del error de una persona de “determinada edad”, no puede considerarse un atenuante. “Los criminales que tiran garrafas desde las tribunas pueden ser jóvenes, pero seguro que tampoco están demasiado lúcidos, porque se meten de todo. No sé, a lo mejor en lugar de tirar una garrafa querían tirar la olla de agua caliente de los panchos. Si nos ponemos a perdonar errores, abrimos la puerta a la tolerancia absoluta”.

Con el fiscal de Corte: Juan Gómez se reunió ayer con Delgado y le pidió por favor que no siga metiéndose con el fútbol. “Los narcos son gente más tranquila”, le explicó.