Tras varios reclamos, finalmente fue modificado el decreto que flexibiliza algunos puntos de la ley de caza. Uno de los cuestionamientos que se le hacía a este decreto es que la habilitación para la caza nocturna de especies exóticas podía transformar en blancos también a las especies nativas. “Lo que decidimos hacer es darles la posibilidad a los especímenes de fauna nativa de que acrediten su identidad, algo que los protegería de los disparos”, explicaron desde el Ministerio de Ambiente. Con estos cambios, todos los animales estarán obligados a identificarse ante los cazadores. “Las especies que no estén en nada raro, es decir, que no sean exóticas, no van a tener nada de qué temer”.

Con respecto a la fiscalización de los cazadores, desde la cartera manifestaron su confianza en que estos van a estar a la altura de las circunstancias. “Lo que pasa es que hay una campaña para demonizar a los cazadores porque supuestamente son todos violentos, corruptos, y practican el gatillo fácil. Nosotros sabemos que no es así. Pero si algún espécimen de fauna nativa llega a ser cazado, puede hacer la denuncia correspondiente”.