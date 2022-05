El Frente Amplio decidió convocar al Parlamento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que dé explicaciones sobre el aumento de los homicidios registrado durante los últimos meses. El jerarca declaró que asistirá “con mucho gusto” al Parlamento, y adelantó que durante esta instancia

volverá a “insistir con la necesidad de que renuncie [Eduardo] Bonomi de una buena vez por todas, porque esto ya no se aguanta más”. Heber explicó que el hecho de que el Partido Nacional haya dejado de pedir la renuncia del ministro del Interior frenteamplista a partir de 2020 “no tiene nada que ver con que hayamos llegado al gobierno, contrariamente a lo que algunos podrían creer. Simplemente dejamos de pedir la renuncia de Bonomi porque el crimen había bajado. Pero ahora que volvieron los homicidios a los niveles anteriores, no tenemos más remedio que volver a pedirle a Bonomi que por favor se vaya y que le deje su lugar a alguien que verdaderamente sepa combatir el flagelo de la inseguridad. Porque esto que estamos viendo ahora es una farsa de combate al crimen. Los narcos hacen lo que quieren. Se adueñan del territorio, imponen su ley y la Policía no hace nada. Y es completamente imposible lograr que esto cambie si Bonomi sigue atornillado a su sillón”.