Roberto Campangolda es un uruguayo al que le detectaron una enfermedad muy extraña: sólo alcanza el clímax sexual mientras escucha un disco de Emiliano y El Zurdo.

“Si no escucho alguna estrofa de ‘Amor de escuela’, de ‘La bajada’ o de cualquier canción de ellos, no llego; ¡te juro que no llego! Así me pongas a Pampita enfrente, es una cosa más fuerte que yo”, explicó el bueno de Roberto, compungido.

Según el doctor Selby, especialista en enfermedades raras de la cátedra Oguete del Hospital de Clínicas, “esto nunca se vio... aparte, en nuestras investigaciones entramos a Youtube, le dimos play a ‘La niebla’ y a Campangolda se le empezó a parar, fue momosho”.

A esta hora, la probabilidad de que el protagonista de esta historia se cure es escasa, tendiendo a nula.