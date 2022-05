Mediante una carta dirigida a sus correligionarios, el exvicepresidente Raúl Sendic anunció su alejamiento de la política para dar paso “a las nuevas generaciones”. Pero este no es el único motivo por el que Sendic decidió abandonar su actividad como dirigente de la lista 711. “También lo hago porque siento que es momento de que el Frente Amplio aprenda a hundirse solo, sin mi ayuda. Y no es que me falten deseos de seguir perjudicando a mi querida fuerza política. A eso he consagrado mi vida desde hace más de 15 años. Pero el Frente necesita aprender a adentrarse en los pantanos pedaleando por sus propios medios, sin ayudas y sin rueditas. Así es el devenir natural de la vida”.

El expresidente de Ancap no dio muchas pistas sobre sus planes a futuro. “A partir de ahora me dedicaré, con una mezcla de alegría y tristeza, a ver cómo la fuerza política emprende su propio camino destructivo y supera su dependencia de mí a la hora de hipotecar su futuro electoral. Para cualquiera que, como yo, esté acostumbrado a llevar de la mano a un partido político hacia las profundidades, el momento de soltarle la mano para que aprenda a seguir solo es muy duro, pero también muy lindo. Nos estamos viendo, compañeros!!”, finaliza la misiva.