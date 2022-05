El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Francisco Bustillo, mantuvo una conversación el viernes con su par chino, Wang Xi, en la que se discutió la marcha del tratado de libre comercio (TLC) que Uruguay pretende firmar con China. Según comunicó la cancillería del gigante asiático, el interés en avanzar rápidamente en el TLC es del gobierno uruguayo. Fuentes del MRE relataron que Xi le recomendó a Bustillo leer un tratado inédito de Confucio sobre la paciencia. “El tipo intentó decirle por todos los medios que China no estaba interesada en apurar el tema del TLC, porque en realidad lo que buscan es un acuerdo con Argentina y Brasil, pero Bustillo seguía insistiendo con que les mandaran un borrador del acuerdo, así iban arreglando la fecha para la firma. Entonces el canciller chino le dijo que le mandaba una copia de este tratado”. El texto es un inédito descubierto hace pocos meses, que versa sobre la importancia de ser paciente y no apresurar los procesos, y también sobre la resignación que hay que tener para aceptar que no siempre se obtiene lo que se quiere. “Bustillo se comprometió a leerlo, aunque difícilmente se lo pase a [el presidente Luis] Lacalle Pou. Eso podría ser lo último que haga”, expresó la fuente.

El plan T: desde el gobierno aclararon que si bien el TLC con China “se mueve lento”, un acuerdo similar con Turquía marcha “a todo tren” y sólo falta “que Ankara nos mande a un representante que no sea un psicópata”.