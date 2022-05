La cadena HBO parece estar dispuesta a explotar al máximo el universo de George RR Martin. Tras el éxito de las siete temporadas de Game of Thrones, este año lanzará una precuela llamada House of the Dragon, cuyo tráiler fue presentado la semana pasada. “Ese tráiler no se entiende nada. Si la serie resulta la mitad de incomprensible que el tráiler, seguro que va a ser tan genial como Game of Thrones”, escribió un tuitero. “Tenía miedo de que el plan de HBO fuera hacer una serie común y corriente, de esas en las que se entiende lo que está pasando, los personajes son fáciles de recordar y para el estreno de un capítulo no hay que rever todos los capítulos anteriores. Pero el tráiler de House of the Dragon me tranquilizó”, publicó otro tuitero.

El tráiler también recibió algunos comentarios negativos, pero más que nada por parte de personas que lo confundieron con el primer episodio de la serie. “Muy bueno el estreno de House of the Dragon. No se sabe quiénes son los personajes ni de qué carajos están hablando. Está al nivel de Game of Thrones. La única queja que tengo es que fue un poco cortito. Pensé que los capítulos iban a durar una hora”, se quejó un usuario de Facebook.

Guía fácil para conocer a los personajes de House of the Dragon

Laeris N’g Ayuuban. Capitán del ejército de los Robbiannus, luego rey de Bar’alanis.

Yeerald Braffen. Mariscal del trono de Waterhills Crest hasta La Gran Inundación. Asesinó a Lady Masterdeen.

Roman Herdermanial. Esclavo del Reino de Baaglister. Fue liberado por el príncipe Ghjksl’ Fsspnf.

Lady Masterdeen. Asesinó a Yeerald Braffen. Lo asesinó nuevamente cinco años antes.