El presidente Luis Lacalle Pou dio un discurso vía teleconferencia en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Durante la intervención, el presidente reiteró la voluntad de Uruguay de “abrirse al mundo”, al tiempo que reclamó al resto de los países que “actúen en consecuencia”. El discurso de Lacalle Pou fue destacado por medios de comunicación de todo el mundo. “El presidente con el que nadie quiere firmar acuerdos de libre comercio ataca de nuevo”, tituló el Financial Times. “Contundente discurso del tipo ese que quiere abrirse al mundo pero no puede”, publicó en su portada The Wall Street Journal. “Acompáñenos a ver esta triste historia de comercio y geopolítica”, fue la portada de la revista The Economist. Es que Lacalle Pou se está haciendo famoso en círculos políticos y económicos internacionales por su permanente apuesta a la firma de acuerdos comerciales bilaterales con todos los países del mundo, a pesar de que la evidencia indica que hay muy poco interés en acordar con Uruguay por fuera del Mercosur. “La falta de lucidez de este presidente se compensa con su conmovedora apuesta al libre comercio. Es el don Quijote de la política comercial internacional”, escribió un periodista de Forbes.

La publicación en Facebook: “Busco socio para firmar tratado de libre comercio. Pocas exigencias. Interesados por DM”, publicó Lacalle Pou en su perfil de la red social.