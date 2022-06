Mañana tendrá lugar el cierre de la Cumbre de las Américas organizada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. A los temas que ya estaban incluidos en la agenda, como la pobreza, el narcotráfico y el cambio climático, se sumó uno nuevo: el alarmante descenso en el número de países del continente americano. “Todo el mundo daba por sentado que América tenía 35 países, por lo cual tendría que haber 35 presidentes. Pero estuvimos contando y solamente hay 29. Eso quiere decir que, en sólo cuatro años, o sea, desde la cumbre anterior, el continente perdió seis países. Es algo realmente preocupante, porque a este ritmo, en un cuarto de siglo nos quedaríamos sin países”, declaró un integrante de la organización del evento.

Los países que ya no forman parte del continente americano son Bolivia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. “Además de evitar que sigan desapareciendo países, también queremos saber qué pasó con los seis que ya no están entre nosotros, porque sería muy necesario recuperarlos. Tenemos menos países que África, Asia y Europa. No podemos dar más ventajas”, opinó el representante de los organizadores.