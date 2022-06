La organización de un encuentro de dirigentes nacionalistas cercanos al secretario de la Presidencia para apoyar su candidatura en 2024 generó críticas por parte del propio Delgado, quien en varias ocasiones había afirmado que no es tiempo de hablar de candidaturas. Luego de este cortocircuito, los dirigentes decidieron realizar una nueva reunión, pero en este caso “que no tenga nada que ver con la política, para que no se arme lío”. “Lo vamos a homenajear por los 21 años que pasó como colono, demostrando que los blancos no miramos al campo por demagogia, sino que somos nosotros mismos gente de campo”, explicó un dirigente del entorno más cercano de Delgado.

El secretario de la Presidencia usufructuó un campo del Instituto Nacional de Colonización desde 1997 a 2018, año en que lo tuvo que entregar porque incumplía con varios de los requisitos para ser colono, como por ejemplo, residir allí.

El dirigente consultado consideró que “sería una injusticia si la gente se olvida de que Álvaro Delgado fue colono. Porque hoy en día, con todo esto de las redes sociales, las noticias pasan y la gente se olvida. Y estamos seguros de que mucha gente del Frente Amplio quiere que estos 21 años como colono se olviden. Pero nosotros, que lo conocemos y lo apoyamos, nos vamos a encargar de que la gente se siga acordando”.