Con el inicio de un sumario, la separación del cargo y la retención de 50% del sueldo, terminó la aventura de Raúl Iglesias al frente de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4o turno. Según el informe que se usó como base para la medida disciplinaria, el funcionario archivó 299 denuncias en poco más de tres semanas, dedicándole menos de dos minutos de lectura a buena parte de ellas. “No me gusta que me hayan alejado así del cargo, pero bueno, son las reglas del juego. Además, en el fondo estoy feliz, porque voy a tener más tiempo para mí. Lo primero que pienso hacer es leer las 187 novelas que tengo en mi mesita de luz desde hace tiempo y no les he podido entrar por todo el trabajo que tengo. Eso me va a llevar un día. Después de eso seguramente tenga que salir con un camión a recorrer bibliotecas, porque con mi ritmo de lectura, necesito abastecerme de mucho material”, contó Iglesias en una entrevista televisiva.

El fiscal no decidió aún si tras la finalización del sumario va a seguir en la Fiscalía o va a dedicarse a la actividad privada. “Me gusta mucho la idea de seguir estudiando, de seguir formándome, tanto en derecho como en el método de lectura veloz de Ilvem”.