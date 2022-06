La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay decidió elevar a su Tribunal de Conducta el caso del fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias, quien en las últimas semanas realizó polémicas declaraciones contra colegas, periodistas y militantes feministas. Tras conocerse la resolución, Iglesias afirmó sentirse perjudicado por “la difusión de videos en los que se me ve y escucha diciendo las cosas que pienso. Concretamente me refiero a mis participaciones en programas de radio y de televisión, que se viralizaron, causando un perjuicio muy grande para mi persona”. Iglesias reconoció que las grabaciones de sus apariciones en los medios no son privadas ni íntimas, aunque consideró que los responsables de su difusión “deberían haber pensado en mí, porque era obvio que ningún profesional puede salir bien parado luego de un raid de declaraciones escandalosas como el que protagonicé en las últimas semanas”.

El fiscal planea emplear estos argumentos en su defensa ante el tribunal del gremio de los fiscales. “Quizás puedo ser culpable de algo, pero claramente mis faltas tienen otros cómplices, empezando por Ignacio Álvarez, que le da un micrófono a cualquiera y le termina arruinando la vida”.