La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, según la cual el derecho al aborto no está resguardado por la Constitución, recibió el apoyo casi unánime del Partido Republicano. “Es un momento de celebración. El aborto no sólo es un crimen sino que ha demostrado ser un fracaso en materia de políticas públicas. Es clarísimo en el caso del control de la natalidad. Está comprobado que los tiroteos en las escuelas son un método mucho más eficaz para que el número de habitantes del país no se salga de control”, declaró un legislador republicano, quien aprovechó para cuestionar la aprobación reciente de una ley que establece algunas limitaciones a la tenencia de armas por parte de la población civil. “Esa sí es una mala noticia para el control de la natalidad. Si la gente no puede portar armas va a ser muy difícil controlar la natalidad. La estrategia tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por el estímulo a los tiroteos en las escuelas, especialmente en aquellas zonas donde hay mucha pobreza, porque es allí donde se dan las tasas de natalidad más altas. Tenemos que ayudar a las familias latinas, afrodescendientes y asiáticas a que tengan familias a las que puedan mantener sin tener que gastar mucho”.

