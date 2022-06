Si bien desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) confían en que la Intendencia de Montevideo revea su postura y habilite la construcción de una isla artificial frente a Punta Gorda, al mismo tiempo se están evaluando otras alternativas, como por ejemplo mudar el proyecto a Colonia. De todas maneras, en la cartera son conscientes de que esta posibilidad también tiene sus riesgos, ya que “si el Frente Amplio gana en ese departamento, va a sabotear nuevamente el proyecto”. Es por eso que también se maneja la posibilidad de agregarle motores a la isla artificial, de modo que pueda desplazarse hacia las intendencias en donde no gobierne el partido de izquierda. Según explicaron desde el MTOP, “la solución de los motores es bastante cara, pero, por otro lado, pondría al proyecto a salvo de cualquier gobierno de izquierda. Para empezar, es muy difícil que el Frente gobierne al mismo tiempo Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Pero si eso ocurre, siempre se puede trasladar la isla por el río Uruguay, o incluso el río Negro. Los lagos artificiales de las represas tienen lugar de sobra para instalar allí la isla. También en departamentos sin costa en estos dos ríos se puede construir un lago artificial, algo que generaría aún más puestos de trabajo”.

Fray Bentos y Paso de los Toros no: estas dos ciudades son las únicas que no podrían albergar la isla, ya que los millonarios no suelen disfrutar de la vista a las pasteras.