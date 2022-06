Durante la reunión que mantuvo con sus ministros el lunes en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el presidente manifestó su preocupación por el hecho de que el Frente Amplio está “marcando la agenda”, y reclamó a los integrantes del gabinete que aprovechen cada ocasión para resaltar las cosas positivas que ha hecho el gobierno. Según relataron asistentes al encuentro, el presidente advirtió de todas maneras que esto debe ser hecho “sin que parezca que se está haciendo una defensa lisa y llana de los millonarios”. “Lacalle Pou dejó bien en claro que el pueblo no está preparado para asimilar algunas realidades, como que no importa demasiado que la gente la esté pasando mal, siempre y cuando a los ricos les vaya bien, porque eso al final es lo mejor para todos. Entonces, hay que encontrar la manera de destacar aquellas cosas en las que a todo el mundo le está yendo bien”. Según el relato del asistente, Lacalle Pou reconoció que aquello “es un poco difícil dada la situación actual”. De todas maneras, les pidió encarecidamente a los ministros que extremen sus esfuerzos, al tiempo que les sugirió que, cuando no les fuera posible destacar logros, se limitaran a decir “dato mata relato”.

La opinión pública: según una encuesta de Factum, aumentó la cantidad de personas que tienen una visión negativa sobre la situación del país, algo que el oficialismo atribuye “a que les preguntaron a demasiados frenteamplistas”.