Conocé la historia de Marcelo Tugurio, un uruguayo de 34 años que lleva más de 18 meses con una foto de su auto en el perfil de Tinder y no ha conseguido ni un solo match.

“La verdad es que me sorprende; a pesar de que tengo algún kilito de más, soy completamente calvo y uso barba candado, esperaba mejor performance luego de subir como perfil la foto de mi SUV Susuki Latte-Machiatto 2019”, confesó Tugurio, notoriamente dolorido: “Un día, me vibró el celular, lo abrí, vi que era una notificación de la aplicación y me dije ‘ta, ahora sí, llegó esa persona tan especial’, pero no, era el equipo de Tinder y un ‘Marcelo, no te desmotives, no eres el peor: hay un usuario como vos, en Sri Lanka, que lleva cinco años sin un match’... Prolongué la esperanza”, agregó el protagonista de esta historia, en situación de incogibilidad crítica.

El Departamento de Gestión de Enemigos de la Cópula de la plataforma ha mostrado su preocupación al respecto: “Estamos consternados y fascinados a la vez... Nos jode que uno de los nuestros esté así, pero también es un fenómeno atrapante, que ya está siendo estudiado por expertos en vínculos sexoafectivamente responsables y ciencia de datos”, explicó Mike Wallace Junior IV, portavoz del gigante de las citas, en una conferencia de prensa.