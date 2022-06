A pesar de que un informe del área jurídica del Instituto Nacional de Colonización asegura que los campos de Guido Manini Ríos y su esposa, Irene Moreira, siguen afectados al organismo, los dos dirigentes mantienen su postura de que no son ni nunca fueron colonos. En un esfuerzo por demostrar su punto, Manini Ríos y Moreira se irán a vivir solos al medio del campo durante un mes. “Nos vamos a una chacra chiquita que no tiene ninguna comodidad. Cuando nos vean volver mal alimentados porque no sabemos ni ordeñar una vaca, y en mal estado de salud por la falta de costumbre de andar al aire libre de madrugada, nos van a tener que creer”, aseguró el líder de Cabildo Abierto.

Moreira, por su parte, confesó que la experiencia seguramente le va a resultar “muy dura”, aunque también confía en que les servirá para “terminar con esta campaña de enchastre”. “Lo único que nos importa del campo es que nos dé dinero. Jamás nos hubiéramos anotado para ser colonos. Odiamos la vida de campo. Es más, vamos a llevar un equipo de camarógrafos para que nos filmen todo el tiempo y vean que es ridícula la idea de que podamos vivir en un campo”.