Una encuesta realizada entre legisladores, ministros, directores de entes autónomos y cargos de confianza del gobierno nacional reveló que existe un desconocimiento “casi total” de la existencia del Ministerio de Ambiente. “No, es imposible. Si hubiera un ministerio exclusivamente dedicado a eso lo tendrían que consultar todo el tiempo por cuestiones ambientales, y jamás escuché que algo así hubiera pasado”, respondió uno de los encuestados. “¿No hay ya un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? ¿Para qué irían a crear una dependencia nueva, encima para algo que a nadie le importa?”, se preguntó otro.

El estudio también evidenció que el titular de la cartera, Adrián Peña, es un “total desconocido” para buena parte de los integrantes del oficialismo. “¿Peña no es el del Partido de la Gente? Esas cosas lo calientan a uno. Los tipos no sacaron ni 30.000 votos e igual les dan un ministerio”, se quejó, por otra parte, un encuestado. Cuando se le aclaró que no lo estaban consultado por Daniel Peña, sino por Adrián Peña, que pertenece a Ciudadanos, el encuestado respondió: “Me suena haber escuchado algo de la existencia de un sector político llamado Ciudadanos, pero no lo podría confirmar. ¿Son del Partido Independiente?”.