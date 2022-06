El expresidente argentino llegó ayer a Uruguay para reunirse con Luis Lacalle Pou. En declaraciones a la prensa, Macri destacó la “profunda afinidad” que siente con el presidente uruguayo, al tiempo que se comprometió a “colaborar con él desde la Casa Rosada” si vuelve al poder. “Concretamente, planeo trabajar para que el Mercosur expulse a Uruguay, algo que seguramente les va a hacer muy bien tanto al gobierno de Lacalle Pou como al país”. Es que para Macri, Uruguay está en una situación “muy complicada”, porque “no es fácil decir ‘nos vamos del Mercosur’. En cambio, si al país se lo echa sin siquiera darle la oportunidad de apelar la decisión, Lacalle Pou no pagaría ningún costo político”.

Macri aclaró, de todos modos, que en otros aspectos no colaborará con el gobierno de Lacalle Pou. “En el caso de los empresarios que se fueron a vivir a Uruguay porque no soportaban la presión del kirchnerismo, yo lo que quiero es que ellos vuelvan. Es más, si el Frente Amplio vuelve a la presidencia, voy a hacer todo lo posible por traerme a los empresarios uruguayos que quieran escapar. En materia de la competencia por empresarios ansiosos por pagar menos impuestos, no hay amistad que valga”.