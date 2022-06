“Generalmente soy el primero en enterarme”, asegura el conductor del programa radial La pecera, de Azul FM. Álvarez hace referencia a las acusaciones de abuso sexual que se dan en todo el país. Según explicó el conductor, la inmensa mayoría de los varones que reciben una acusación lo llaman a él antes que a sus abogados o familiares. “Ojo, esto no quiere decir que ellos no confíen en la ayuda que les puedan brindar estas personas, pero ocurre que la ayuda que yo les puedo dar es mucho mayor. Y además, por más que familiares y abogados estén casi convencidos en un cien por ciento de lo que ellos les cuentan, siempre un dejo de duda mantienen. En mi caso, no: yo les creo cien por ciento”, explicó el también conductor de Santo y seña.

Álvarez también relató que muchos de los hombres acusados se ofrecen a pagarle dinero por defenderlos, pero él siempre se negó a aceptar cualquier tipo de pago. “Esto no lo hago por interés económico. Lo mío es puramente vocacional. Me gusta provocar a las feministas”.