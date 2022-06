La idea del gobierno nacional y de la Intendencia de Rocha de instalar en las costas del departamento un hotel cinco estrellas con casino finalmente no se concretará, debido a que un llamado para la presentación de proyectos fue declarado desierto. “Seríamos muy soberbios si no viéramos la realidad. Y la realidad dice que tenemos que cambiar de estrategia. Seguramente ahora haya que apostar a un público que por ahí no gasta tanto. Por suerte, siempre nos cayeron bien los hippies”, declaró un alto funcionario de la comuna.

Otro funcionario consideró que, “sin lugar a dudas, el futuro de Rocha está en el turismo hippie y acá estamos felices por esto. Y por suerte el departamento tiene muchos atractivos que a ellos les pueden interesar, como los balnearios sin agua potable y saneamiento deficitario, los almacenes donde demoran cinco horas en cortarte 100 gramos de mortadela y los paisajes que invitan a fumar un porro y tomar vino en caja mientras se guitarrean canciones de La Vela Puerca”.