El juez Alejandro Recarey continuará en el día de hoy recabando testimonios para definir si hace lugar al recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone para suspender la vacunación contra la covid-19 en niños menores de 13 años. Ayer, varios militantes en contra de la campaña de vacunación denunciaron que no se les permitió ingresar al juzgado con tenedores y cuchillos adheridos al cuerpo. “Como en todo lo que tiene que ver con la plandemia, se busca ocultar la verdad para que la gente no despierte. Si el señor juez nos viera con los tenedores que llevamos adheridos a nuestro cuerpo, claramente fallaría a favor de la acción de amparo. Precisamente por eso quieren que no se vean los efectos de la vacuna criminal”, escribió ayer por la noche en Facebook una persona que más temprano había participado en una manifestación frente a la sede judicial en donde tuvo lugar la primera audiencia.

El diputado del PERI, César Vega, respondió al comentario asegurando que está “a disposición de cualquier persona que esté sufriendo trastornos magnéticos por haberse vacunado”. El militante antivacunas respondió a su vez aclarando que él no se había vacunado en realidad, pero consideró que ese hecho no tenía relevancia. Vega le dio un “me gusta” al comentario.