Ojalá que la diaria no nos censure la palabrota del título de la nota. Ojalá que el periódico en el que El Cascote News siempre soñó con salir entienda que la referencia soez hace a la cosa. Onda lo que explicó el Negro Fontanarrosa en el Congreso de la Lengua Española, año 2003, en Rosario: “No es lo mismo un sonso que un pelotudo”. Ojalá.

Estas líneas son catárticas. Y también de reflexión. Be careful with what you wish, dicen los yanquis (si no saben inglés, googleen; y si no tienen internet, la próxima vez voten mejor). Los uruguayos se cansaron de quejarse de que tenían que fumarse a ESPN Argentina, les cumplieron el deseo pero les encajaron ESPN Perú. Te la regalo, amigo.

No es que el fútbol incaico sea feo. Ojo: quizás sí lo es. Pero estamos mucho más cerca del balompié de la orilla occidental del Plata. Al Campeonato Uruguayo siempre le dieron poca bola, lo aceptamos. Y nos acostumbramos a Patronato-Aldosivi. No nos pasen, sin escalas, a Sport Boys-Melgar. Por favor. No nos hagan eso.

(Este texto fue escrito mientras de fondo se escuchaba el análisis de Deportivo Municipal-Binacional).