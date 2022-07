La propuesta de los liderados por Guido Manini Ríos de derogar la ley que habilitó el autocultivo y la venta de marihuana no encontró demasiados apoyos entre los legisladores de la coalición de gobierno. Muchos de ellos rechazaron la iniciativa argumentando que la “guerra contra las drogas” fracasó en todo el mundo, pero desde Cabildo Abierto (CA) consideran que se debe seguir peleando. “Tenemos que seguir peleando esta guerra, sobre todo porque si no, nunca vamos a saber lo que es pelear una guerra”, confesó un militar retirado y dirigente de CA. Es que para muchos integrantes de los llamados “sectores militares” del partido esta podría ser la última oportunidad para participar en una guerra. “Muchos de nosotros nos afilamos con el tema de Botnia, porque en un momento nos pareció que la cosa con Argentina podía terminar en un conflicto armado. Pero al final nos quedamos con las ganas”, rememoró el dirigente consultado.

Entre los militares de CA existe el temor de que “si no logramos pelear alguna guerra, la gente va a empezar a cuestionarse seriamente si necesitamos o no de las Fuerzas Armadas, porque al final es como tener miles de médicos pero ningún enfermo que tratar. Eso es algo que no nos podemos permitir”.