La educación es una de las pocas áreas que recibe incrementos en el proyecto de Rendición de Cuentas. Sin embargo, en el caso de la Udelar, el texto a estudio del Parlamento no sólo no prevé aumentos, sino que le quita fuentes de financiamiento. Ante las críticas recibidas, el Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás y otorgar una partida presupuestal consistente “en una cantidad significativa de criptomonedas luna”. Según explicó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, “de esta manera no sólo estamos atendiendo los reclamos de la Udelar, sino que los estamos priorizando, al ser el único organismo estatal que recibirá criptomonedas, una divisa con mucho futuro”. La jerarca explicó que el aumento se dará en la criptomoneda surcoreana luna. “Como somos sensibles a los reclamos de la comunidad académica, vamos a asignar a la Udelar 400 billones de lunas”. Según la cotización de ayer, este monto equivale a 0,4 dólares estadounidenses. “Esto representa una gran inversión a futuro para la Udelar. Dentro de muy poco tiempo este monto asignado seguramente triplique a lo que recibió la ANEP”, concluyó Arbeleche.

La frase: “La comunidad científica va a recibir diez dólares para invertir como quiera. Si los científicos son tan inteligentes como dicen, seguro que van a poder transformarlos en 100 millones”. Azucena Arbeleche.