A pesar de que Uruguay no logró avances en su estrategia de lograr una mayor flexibilidad del Mercosur para firmar en forma unilateral acuerdos de libre comercio, especialmente con China, el gobierno catalogó la cumbre del bloque como “un éxito”. Según explicó una fuente de la Torre Ejecutiva, “es cierto que tuvimos que vetar la declaración final porque ni siquiera incluía una mención a la modernización del Mercosur. Pero el objetivo más importante se logró: según nuestras encuestas, Lacalle Pou subió dos puntos en su aprobación gracias a su discurso frente al resto de los presidentes”.

En la cumbre, Alberto Fernández pidió a los socios del bloque que se una para lograr una protección mutua, a lo que Lacalle Pou contestó: “No me cabe la menor duda de que la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo”. Según la fuente consultada, “se sabe bien que no hay nada que les guste más a los uruguayos que pelear a los argentinos. Quizás la estrategia de confrontar a Fernández no nos dé mucho rédito a nivel de política internacional, pero en las encuestas fue un taponazo. Y bueno, cuando no se puede lograr todo lo que uno quiere, hay que priorizar las cosas más importantes”.