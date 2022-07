El influencer @emiliofa1891, cuyas redes sociales acumulan más de 2.087 seguidores, se la jugó: en vivo por Instagram, grabó su conversación con los dueños de una inmobiliaria, a quienes preguntó: “¿Cuántos likes necesito para que me den una casa?”. Los expertos en bienes raíces, sin más trámite, le respondieron: “Andá a laburar, vago; rajá de acá” y, acto seguido, lo bloquearon.

El mundo del social media se dividió entre los hinchas del influencer y los hinchas de la inmobiliaria. @thisispeniarol, de #ElTwitterDeAntes, tomó partido por su colega: “Lo que le hicieron no se hace; de última, le hubieran pedido 50 millones de Me Gusta, algo inalcanzable”. @gogoeldelgamion, traidor de sus hermanos, saltó por los expertos en bienes raíces: “Y sí, cómo vas a ponerlos en ese brete... una casa no es un par de medias, a manegarse [sic]”.

@emiliofa1891ya adelantó que “esto no va a quedar acá: mi próximo paso es manguear un auto de alta gama”.