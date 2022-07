“La política es el arte de alcanzar acuerdos. Y si hay algo que caracteriza a este ministro es su disposición permanente para negociar”, fue lo primero que declaró el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando se le consultó sobre la propuesta del Frente Amplio (FA) para que todos los agentes policiales estén obligados a llevar cámaras de video durante los procedimientos. Heber consideró que esta propuesta es “muy interesante y bien intencionada, aunque un poco costosa y difícil de implementar”. De todas maneras, el ministerio propondrá a la oposición “una alternativa más práctica y económica”. La idea es que cada agente lleve consigo una cámara de fotos, para que durante los procedimientos saque tres o cuatro imágenes. “Obviamente que la información que se obtenga no va a ser tan completa como la que se obtendría mediante una filmación continua de video, pero bueno, la verdad es que no tenemos los fondos suficientes para comprar cámaras de video”. Heber dijo confiar en que el FA aceptará la propuesta de su cartera. “Yo creo que no deberían quejarse, porque fueron ellos los que dejaron la caja vacía. Si no hubieran gastado tanto, a lo mejor hoy teníamos presupuesto para cámaras de video. Pero ojo, yo creo que con una foto sacada en el momento justo se puede despejar las dudas sobre un posible abuso”.

El formato: según la propuesta de Heber, las fotos que saquen los agentes serán en blanco y negro y tamaño carné. “Con eso alcanza y sobra”.