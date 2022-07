El Ministerio del Interior (MI) comenzó una investigación interna para identificar a los responsables de la difusión de videos que muestran varios momentos del arresto del actor y conductor televisivo Humberto de Vargas. Uno de los agentes que filmó y divulgó los videos defendió su accionar y aseguró no saber que estaba violando alguna norma. “Las órdenes de nuestros superiores fueron bien claras: no se pueden filmar ni divulgar videos de abusos policiales. Sobre el resto no dijeron nada. Y yo, a nivel personal, creo que estos videos son lo opuesto de un abuso policial. Acá el detenido claramente tiene la culpa. Nos deberían felicitar por divulgar un video en donde es el detenido y no los agentes quien tiene una actitud completamente deshonrosa”.

Pero la molestia de las jerarquías del MI no sería por la viralización en sí, sino por lo que se ve en los videos. “Después de todo lo que dijimos sobre el apoyo moral a la policía y cómo esta se siente más respaldada con este gobierno, no podemos mostrar un arresto en donde un borracho les dice de todo a los agentes y estos se comportan de manera profesional en lugar de cagarlo a patadas”, explicó una fuente de la cartera.