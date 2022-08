El senador del Partido Nacional Juan Sartori presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la norma que lo obliga a informar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública los bienes que posee su esposa. La vicepresidenta Beatriz Argimón, quien se comunicó con Sartori en las últimas horas, consideró que los argumentos esgrimidos por el senador son “contundentes”. “Hay que entender que cuando se legisló sobre la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes no se estaba pensando en multimillonarios, sino en personas comunes y corrientes. En el caso de Sartori, tiene demasiados bienes como para que nosotros podamos exigirle presentar cualquier tipo de declaración de bienes de él o de su esposa. De hecho, a la gente con tantos bienes no se le puede exigir nada. Como mucho, podemos rogarle que tenga piedad de nosotros y no afecte demasiado nuestra imagen, pero nada más”.

De todas maneras, fuentes nacionalistas reconocieron que se le solicitará a Sartori “compartir un poco de los bienes que usa para las campañas electorales de su sector con el resto de los sectores, como forma de agradecernos por ser tolerantes con respecto a él y sus bienes”.