Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y adolescencia advirtieron que se está extendiendo entre los padres una nueva forma de maltrato que tiene como objetivo estimular el rendimiento académico mediante la apelación “al miedo”, algo que es considerado “inhumano”. “En sólo un par de días nos han llegado varias denuncias de padres que les muestran el proyecto de reforma previsional a sus hijos para que vean lo que les espera si no se ponen a estudiar para destacarse en el oficio que elijan. Más allá de que en muchos casos esto pueda hacerse con buenas intenciones, se trata de un método cruel que causa mucho sufrimiento”, indicó el representante de una de estas organizaciones.

Según explicó un psicólogo infantil, invocar los efectos negativos que puede tener el descuidar los estudios no es algo malo en sí mismo, siempre y cuando las imágenes que se usen no sean “demasiado truculentas”. “Una cosa es decirle a un niño o a un adolescente que si no estudia le va a costar muchísimo conseguir un buen trabajo, y otra cosa es decirle que si no hace mucho dinero a lo largo de su vida va a terminar rezando para que no se descubra la cura del cáncer, porque si eso pasa no va a poder jubilarse antes de los 99 años”.