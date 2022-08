La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) presentó ayer un informe titulado “Análisis de la coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva macroeconómica y geopolítica y su relación con la proyección del gasto público a tres años”. El informe en cuestión consta de cuatro palabras, que son “está brava la cosa”. Según explicaron desde el organismo, “este estudio confirma, a través del estudio de numerosas variables del panorama nacional, regional y mundial, lo que ya se intuía: no vamos a poder cumplir algunos de los compromisos asumidos”. Es que, tras el fin de la pandemia, el gobierno se disponía a cumplir varios compromisos que asumió durante la emergencia sanitaria, pero “la llegada de la guerra de Ucrania nos complicó la cosa”. “Y eso se sumó a los acontecimientos anteriores a la pandemia, que nos forzaron a subir los combustibles y sacar una parte del descuento al IVA en un par de días. Pero acá lo importante es que, más allá del análisis individual de cada factor, el conjunto nos pinta un panorama en el que claramente está brava la cosa. Ojalá la no recuperación salarial de algunos sectores sea sólo uno de los compromisos no cumplidos, pero puede haber más, porque está realmente brava la cosa”.

La frase: con respecto a las perspectivas a futuro, otro estudio de la OPP concluyó que “siempre que llovió paró”.